Artistas desembarcam em Salvador para lançamento de estudo inédito sobre panorama econômico LGBTQIA+

O relatório completo estará disponível para download nos sites do Fundo Positivo e do Instituto Matizes

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 09:11

Comunidade LGBTQIA+ em Salvador Crédito: Divulgação

Artistas e nomes importantes do ativismo LGBTQIA+ desembarcam em Salvador no dia 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica, para o lançamento do estudo inédito “Inclusão Econômica e Geração de Renda da População LGBTQIA+ no Brasil: Desafios, Iniciativas e Financiamentos”, promovido pelo Fundo Positivo em parceria com o Instituto Matizes.

O evento, que será realizado na Casa Vale do Dendê, às 17h, no Pelourinho, reunirá embaixadores renomados, pesquisadores e representantes da comunidade LGBTQIA+ para discutir os desafios e oportunidades de inclusão econômica no país.

Entre os embaixadores do Fundo Positivo confirmados estão o médico e ativista Fred Nicácio, os atores Carmo Dalla Vecchia e Nanda Costa, e a empresária e cantora Raquel Virgínia. Os convidados têm desempenhado papéis fundamentais na luta pela igualdade e inclusão econômica de pessoas LGBTQIA+ e agora unem forças para amplificar a importância desse estudo no cenário nacional.

Os dados são fundamentais para detectar as barreiras econômicas que ainda persistem contra a comunidade, além de expor a necessidade da criação de políticas públicas que promovam a inclusão e a justiça social.

O estudo, conduzido entre 2023 e 2024, revela que a baixa escolaridade e a falta de acesso a políticas de permanência estudantil contribuem significativamente para as altas taxas de desemprego e subemprego entre a população LGBTQIA+.

O lançamento do estudo se apresentará como um momento significativo para a comunidade LGBTQIA+ no país pela luta pela inclusão e igualdade.