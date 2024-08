CONHEÇA O SEU EXÉRCITO

Artistas, influencers e estudantes de Salvador conhecem ações das Forças Armadas na Bahia

6ª Região Militar promoveu o primeiro dia do projeto 'Conheça o seu Exército'

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 19:39

1º Dia do 'Conheça o seu Exército' Crédito: Soldado EV Augusto

A 6ª Região Militar abriu suas portas nesta quarta-feira (31) para receber a sociedade civil. O evento 'Conheça o seu Exército' reuniu 32 pessoas entre profissionais da imprensa, influenciadores digitais, artistas, estudantes, professores, lideranças sociais, entre outros. O projeto 'Conheça o seu Exército' nasce com o objetivo de aproximar a comunidade civil dos militares, apresentando as particularidades do trabalho cotidiano e projetos e operações das Forças Armadas na Bahia.

As atividades tiveram início no Quartel-General do Comando da 6ª Região Militar, na Mouraria, bairro de Nazaré, de onde foram deslocados até o 6º Batalhão de Polícia do Exército, no Imbuí.

Ao longo do dia, foram apresentadas palestras, instruções militares, demonstrações do Cães de Guerra adestrados pelo Exército, além de apresentações da Polícia do Exército sobre controle e restabelecimento da ordem pública nas vias baianas, quando solicitados.