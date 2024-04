Gratuito

Exército leva serviços e atividades de lazer para o Parque da Cidade

Ação faz parte das celebrações da Semana do Exército

Bruno Wendel

Publicado em 21 de abril de 2024 às 17:59

Ação contou com diversos serviços gratuitos e atividades lúdicas Crédito: Divulgação/6ªRM

O artista plástico Ubirajara Carvalho das Silva, 56 anos, morador de Santa Cruz, acordou cedo neste domingo (21). "Às 3h já estava de pé e fui separar as documentações necessárias. Tirei a segunda via do CPF, da identidade. Estou na fila para fazer o título de eleitor e ainda vou tentar a carteira de trabalho", disse. Ele foi uma das mais de três mil pessoas que estiveram presentes na ação cívico-social realizada pela 6ª Região Militar em comemoração ao Dia do Exército, celebrado na última sexta (19).

A empolgação de Ubirajara tinha um motivo: a ação contou com a prestação de inúmeros serviços gratuitos para a comunidade, entre eles médicos, odontológicos, jurídicos, educativos e assistenciais. Foi o que também atraiu a diarista Sara Espírito Santo Faria, 37 anos. "Moro aqui na Santa Cruz e teria que gastar dinheiro com transporte para ir ao Shopping Barra retirar a Certidão de Nascimento. E hoje, com as coisas caras, a gente tem que fazer escolhas", declarou.

Para garantir todos esses serviços, a ação contou com a parceria de diversos órgãos e instituições como a Prefeitura Municipal de Salvador e a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-bairro, o Tribunal de Justiça da Bahia, a Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), a Fundação José Silveira, o Rotary Club da Bahia e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia.

Para o general André Luiz Aguiar Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar, esse evento coroou as celebrações da Semana do Exército que reuniu uma programação com atividades desde a última quarta-feira (17). “Nós estamos aqui em uma grande ação de cidadania. Com a presença dos nossos parceiros, várias organizações civis, além de uma exposição de material de emprego militar. Então, o jovem naturalmente, fica curioso querendo saber como inciar a carreira e o que vai fazer. E temos uma exposição para atender a essa finalidade”, explicou.

O parque também abrigou uma exposição de material de emprego militar Crédito: Divulgação/6ªRM

A exposição em questão surpreendeu a estudante Ludimila Nascimento dos Santos, 17 anos. “Carros e caminhões que se vê nos filmes”, disse impressionada. Ela também é moradora da Santa Cruz e esteve no local para aproveitar alguns serviços. “Tudo muito organizado. Valeu muito a pena, porque é tudo em um lugar só e, às vezes, a gente não tempo pra fazer essas coisas separadamente”, comemorou.

Além da exposição, quem esteve no parque também conferiu atividades lúdicas para crianças, regularização da situação militar, alistamento, apresentação da banda de música da 6ª Região Militar e demonstração de cães adestrados da Polícia do Exército (PE). “Essa é a nossa felicidade, a presença das instituições públicas junto a sociedade”, acrescentou o general Ribeiro.

A banda de música da 6ª Região Militar também se apresentou Crédito: Divulgação/6ªRM