EMPREENDEDORISMO FEMININO

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios são prorrogadas

As mulheres podem se inscrever gratuitamente em uma das 5 categorias; veja quais

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 00:32

Crédito: Erivelton Viana/Sebrae

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) foram prorrogadas para o dia 17 de agosto. Ao todo são 5 categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

A iniciativa busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, ao reconhecer o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país.

“Nosso objetivo é criar o maior ecossistema de mulheres empreendedoras no Brasil e no mundo, esse é o propósito de todos nós. Que a força feminina seja estabelecida e reconhecida em todos os lugares”, destaca Lélia Brun, diretora Superintendente do Sebrae/MT, ao reconhecer a importância do PSMN para fortalecer o empreendedorismo feminino no país.

O prêmio acontece desde 2004 e homenageia mulheres com capacidade de inovação e visão de futuro que gerem impactos sociais e econômicos nas regiões em que estão inseridas. Ao todo mais de 100 mil mulheres já participaram da premiação e mais de 200 delas foram premiadas.

Danielle de Jesus, analista Técnica do Sebrae/MT e gestora do PSMN em Mato Grosso, afirma que as inscrições para a premiação foram prorrogadas para dar a oportunidade de mais mulheres se inscreverem e contarem suas histórias de superação em uma destas 5 categorias. “Nós queremos muito conhecer as histórias de mulheres empreendedoras do nosso estado, quais os desafios que elas enfrentaram, e como superaram esses obstáculos, para que assim elas possam inspirar outras mulheres, esse é o principal objetivo do prêmio, pois um exemplo inspira outras, além de claro, homenageá-las com a premiação”, conclui a gestora.

Quem pode participar

As candidatas devem ser maiores de 18 anos. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso. O regulamento tem mais detalhes dos requisitos de cada categoria.

Etapas

O PSMN é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial em Brasília (DF).