CULTURA

Associação Artesanal Chitarte é reconhecida como Patrimônio Cultural de Cachoeira

A Associação Artesanal Chitarte de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, acaba de receber o título de Patrimônio Cultural, em reconhecimento à importância do seu trabalho na valorização do bordado artesanal sobre a chita como uma expressão viva da cultura da cidade.