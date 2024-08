PALESTRA

Associação Baiana de Energia Solar e Sebrae promovem evento gratuito de energia solar

O Solar Talks tem como palestrantes os empresários Isaque Guanabara e Marcelo Abuhamad, referências no setor de energia solar

Da Redação

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 21:37

Evento traz melhores práticas, novas tecnologias e estratégias de mercado Crédito: Will Recarey

Em parceria com o Sebrae, a Associação Baiana de Energia Solar (ABS) promove, nesta sexta-feira (16), no Rooftop do Hotel Intercity, o primeiro Solar Talks - evento gratuito voltado para empresários do setor de energia solar. Com a proposta de ser um espaço de troca de conhecimentos, networking e desenvolvimento de novas parcerias, a ação conta com a presença de dois renomados palestrantes: o CEO das empresas Mercado Solar, CarbonZ, Suporte Solar e Solar Play, Isaque Guanabara; e o CEO do Bonö Group, uma das maiores EPCistas da América Latina, Marcelo Abuhamad.

Na oportunidade, os empresários vão apresentar cases de sucesso e compartilhar experiências e estratégias que têm impulsionado suas empresas e o mercado de energia solar no Brasil. Após as palestras, haverá um happy hour no rooftop do hotel, onde os participantes poderão fazer networking e trocar experiências entre si. As inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento: https://ba.loja.sebrae.com.br/solartalks. As vagas são limitadas.

O Solar Talks, segundo o presidente da Associação Baiana de Energia Solar (ABS), Marcos Rêgo, é uma oportunidade para os empresários do setor de energia solar se atualizarem sobre as melhores práticas, novas tecnologias e estratégias de mercado. “É uma ocasião para construir novas parcerias, expandir o network e aprender com nomes que são referências no setor de energia solar”, diz Marcos.

Palestrantes

Isaque Guanabara

Isaque Guanabara é um dos principais nomes do mercado de energia solar no Brasil. Ele é CEO de várias empresas, incluindo Mercado Solar, CarbonZ, Suporte Solar e Solar Play. Com mais de uma década de experiência no setor, Isaque tem atuado em diversas áreas, como assistência técnica, suporte técnico, treinamentos, desenvolvimento de produtos e certificação de inversores. Sua expertise inclui a análise estratégica de mercado e o desenvolvimento de usinas de geração distribuída (GD) e centralizada (GC). Além disso, Isaque é conhecido por sua habilidade em ministrar cursos e treinamentos, como o popular curso sobre o software PVsyst.

Marcelo Abuhamad