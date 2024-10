CRIME

Ataque de facção deixa dois mortos e dois feridos durante passeio em Arembepe

Vítimas teriam saído de Itapuã para passar o dia em área turística

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 10:38

Área onde ocorreu o crime, em Arembepe Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um ataque armado deixou duas pessoas mortas, duas feridas e barraqueiros assustados na região de Emissário de Arembepe, em Camaçari, no início da noite de segunda-feira (7). De acordo com barraqueiros da região, homens efetuaram diversos disparos contra pessoas que estavam em um passeio turístico no local. Na ação, um adolescente acabou sendo atingido e morreu entre as barracas. Outras três pessoas foram baleadas, mas foram socorridas. Uma delas, entretanto, acabou não resistindo aos ferimentos.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM) confirmou a ocorrência, explicando que agentes da 59ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados para a ocorrência. No local, no entanto, os policiais localizaram apenas as vítimas, prestando socorro aos feridos. A PM informou também que a autoria e a motivação do crime serão apuradas pela Policia Civil (PC), que também foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até então.

Quem presenciou o crime, narrou um cenário de terror, onde as vítimas foram perseguidas pelos autores dos disparos. "O problema começou na parte de baixo, onde os ônibus do povo que vem fazer passeio aqui ficam. Quando a gente começou a ouvir os tiros, vimos a correria. Um caiu no meio da estrada, foi socorrido, mas morreu no hospital. O adolescente morreu aqui mesmo", relata uma testemunha, que prefere não se identificar por medo de represálias.

Os baleados, segundo as testemunhas, faziam parte de um passeio que veio de Itapuã para o Emissário de Arembepe. No local, é comum que grupos venham de Salvador para aproveitar o dia na praia e também no Rio Capivara, que passa na área. O caso, entretanto, foi registrado quando tudo já estava escuro, por volta das 18h30, quando os grupos iriam deixar o local.

"A gente já estava fechando e até por isso foi difícil de ver com clareza. Começou lá embaixo e vimos os caras correndo. Só que tinham alguns homens com armas nas mãos disparando e eles não conseguiram fugir correndo. Era 18h30 já e a gente estava fechando. Foi difícil de entender até porque teve até cliente que saiu sem pagar. O que eu sei é que balearam dois homens e duas mulheres", relata um barraqueiro, que também não quis se identificar.