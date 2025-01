CRIME

‘Atiraram neles por dois minutos’: moradores detalham execução de dois adolescentes e jovem em Salvador

Triplo homicídio foi registrado no Freitas de Baixo, no bairro da Baixa de Quintas

Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 08:54

Railan Andrade Santos foi um dos mortos Crédito: Reprodução

Quando os adolescentes Caique Santos Costa e Vitória Gabriele Costa Cruz, ambos com 15 anos, e o jovem Railan Andrade Santos, de 18, foram assassinados na Rua Desembargador Júlio de Brito, uma situação de terror se instaurou entre os moradores. Não só pela morte dos três, que foi registrada na localidade de Freitas de Baixo, na Baixa de Quintas, mas pela brutalidade das execuções na noite de terça-feira (21).

De acordo com moradores, a sequência de disparos que atingiu as três vítimas se prolongou por cerca de dois minutos, como conta um vizinho do local, que prefere não se identificar. “Foi muito tiro por volta de 22h, atiraram neles por dois minutos e a gente ouviu de casa. Eram rajadas mesmo, que pareciam aquelas das armas mais pesadas. A perícia saiu daqui com mais de 50 cápsulas que conseguiram pegar”, diz.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que chegou a ser acionada, mas os agentes da 37ª Companhia Independente (CIPM) encontraram as vítimas já sem vida. Já a Polícia Civil, fez perícia no local e destacou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) após o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) expedidas.

Os moradores que estavam no local do crime afirmam que ao menos dois veículos foram utilizados no ataque. “Os caras armados chegaram em dois carros e começaram a atirar para cima dos três. Nisso, eles mataram os meninos e ainda estouraram três carros de moradores daqui. Após isso, desceram com toda velocidade para fugir nos carros”, conta outro morador, que também não fala o nome por medo de represálias.