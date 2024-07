TRADIÇÃO JARÊ

‘Ato claro de racismo estrutural’, denuncia presidente da AFA sobre terreiro destruído na Chapada

Local sagrado foi, parcialmente, demolido após operação de agentes do ICMBio

Maysa Polcri

Publicado em 26 de julho de 2024 às 08:00

Terreiro destruído é de tradição jarê Crédito: Reprodução

A operação de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que destruiu o Terreiro de Jarê Peji da Pedra Branca, em Lençóis, foi um episódio de racismo estrutural, define Leonel Monteiro. Ele, que é presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), cobra mudanças na gestão do Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde o episódio ocorreu. O ICMBio apura a conduta dos servidores internamente.

No último domingo (21), moradores da região de Curupati, no Parque Nacional, foram surpreendidos pela ação de agentes do ICMBio. Com o pretexto de que apuravam denúncias de extração de madeira ilegal e ocupação irregular, os servidores destruíram, ao menos, seis imóveis. Entre eles, o Terreiro de Jarê Peji da Pedra Branca. O ICMBio diz que o templo só foi parcialmente demolido porque não reconheceu indícios de que se tratava de um terreiro.

O telhado do imóvel veio abaixo pelo maquinário usado pelos agentes, assim como parte da estrutura de madeira. Uma foto mostra o que restou: parte da casa onde há figuras religiosas, uma cruz e terços. Diversos objetos foram destruídos. Caso de uma imagem de Iemanjá, que teve a cabeça arrancada durante a ação. Leonel Monteiro, presidente da AFA, critica o desconhecimento do ICMBio.

Terreiro de Jarê Peji da Pedra Branca ficou destruído no final de semana Crédito: Reprodução

“Foi um ato de racismo estrutural e racismo religioso, em que uma comunidade tradicional de matriz afro-indígena não foi respeitada. Se fosse outros templos, do cristianismo, por exemplo, a ação não teria sido tão brutal como foi”, diz Leonel Monteiro. O presidente da associação cobra mudanças na gestão do Parque Nacional da Chapada Diamantina. “Queremos que ocorra troca da gestão do parque e que os responsáveis respondam por esse ato de racismo religioso. O terreiro também deve ser reconstruído”, completa.

A tradição do terreiro é o jarê, prática religiosa que nasceu na Chapada Diamantina e mistura elementos indígenas e do candomblé. Mestre Damaré, líder religioso e guardião do terreiro, não estava no local no momento da ação e está abalado com o ocorrido. “Passei três dias sem comer e ainda estou me tremendo de raiva. Dormir também não tenho conseguido. A destruição impediu a nossa religião”, desabafa.

A reportagem entrou em contato com Cézar Gonçalves, chefe do Parque Nacional da Chapada Diamantina, mas ele não concedeu entrevista. Em nota, o ICMBio, responsável pela gestão do equipamento, admitiu o erro dos servidores e disse que instaurou procedimento para apurar o caso.

“Assim que os objetos de caráter religioso foram identificados no imóvel, a operação foi imediatamente interrompida. Para análise dos fatos, foi iniciada uma apuração interna. O Instituto Chico Mendes reconhece o erro e lamenta os danos causados pela violação do lugar religioso”, pontua o ICMBio.