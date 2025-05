DESGASTE

Ator com 40 anos de carreira deixa teatro: ‘Procuro moradia e serviço remunerado’

Ricardo Castro é um dos principais nomes do teatro baiano

O ator Ricardo Castro anunciou que abandonará o teatro após 40 anos de carreira. O anúncio foi publicado no seu perfil oficial do Instagram, nesta segunda-feira (5). >

“Depois de 40 anos de intensa e apaixonada dedicação, muitos momentos sublimes e a longa, tenebrosa e miserável situação atual, decidi abandonar o teatro, com imensa e profunda dor”, escreveu Ricardo. Em outra publicação, o ator chega a fazer um pedido. “Amigas e amigos, procuro moradia e serviço remunerado em qualquer cidade do mundo. Urgente!”, publicou. >

Nos comentários, admiradores de Ricardo lamentaram a decisão do ator, mas também deixaram mensagens de carinho. “Torço para que você consiga ser visto e valorizado com a dignidade que merece. Você é genial”, escreveu um. “Ricardo Castro merece e precisa agora de palavras positivas e encorajadoras. Como disse em outro post, pra tudo tem uma solução nessa vida”, publicou outro. >

Considerado um dos grandes nomes do teatro baiano, Ricardo Castro tem inúmeros projetos no currículo. Entre eles, estão: A Bofetada (Companhia Baiana de Patifaria), A Comédia dos Erros (Teatro do Ornitorrinco) e Terça Insana. >