BOMBA

Homem é preso com material altamente explosivo em bairro de Salvador

Caso aconteceu na noite da última quinta-feira (19)

Um homem foi preso na noite da última quinta-feira (19) com quatro bananas de dinamite – explosivo rápido, que possui grande potencial de destruição e é utilizado na mineração – no bairro de Marechal Rondom. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), com ele também foi encontrada uma grande quantidade de drogas. >