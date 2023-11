Ator Eriberto Leão vem a Salvador para palestra inusitada que relaciona economia circular aos fungos

Crédito: Divulgação

O ator Eriberto Leão estará em Salvador, no próximo sábado (25), quando ministra, às 16h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), a palestra "Eram os fungos astronautas?", dentro da programação do I Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC).



O artista, que é também pesquisador, conduzirá os espectadores por uma jornada introspectiva, explorando as complexidades da existência humana, desde memória e morte até a relatividade do tempo. Assim como na peça "O Astronauta", em que é protagonista, Leão levará para o público essas referências numa palestra viva e orgânica. Tanto a peça quanto a palestra trazem percepções de Eriberto sobre economia circular, tema que ele estuda há muitos anos.

Será uma oportunidade de ver o ator de uma forma pouco conhecida, mergulhando não nas artes, mas no estudo dos fungos, destacando o inconsciente coletivo presente nesse reino e revelando a importância da economia circular. Durante a palestra, o artista compartilhará visões sobre o reino fungi, destacando a relevância da criação e decomposição, sublinhando que nada é desperdiçado, e esses organismos desempenham um papel vital no equilíbrio do planeta.

"A economia circular e o reino fungi provam que todos podem ganhar e é assim que se sustenta um planeta, é o equilíbrio", destaca o ator e pesquisador, cuja apresentação promete ser uma experiência disruptiva e aberta a perguntas.