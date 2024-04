LEVARAM O CELULAR

Atriz da Globo é assaltada durante corrida por aplicativo em Salvador

A atriz conta que, após o crime, foi levada pelo mesmo motorista em duas delegacias que se recusaram a fazer o boletim de ocorrência. "Na segunda o motorista negou me levar na delegacia que orientaram e me deixou em casa sem celular e meus pertences", disse a artista.

Camilla foi por meios próprios até a 16ª delegacia, na Pituba, onde fez um boletim de ocorrência. "Vim sozinha sem o suporte do motorista que estava na hora do assalto. Eu nāo soube dizer o nome da moto, informações básicas como nome da rua, nomes das delegacias que fui por nāo conhecer os lugares", desabafou em seu perfil do Instagram.

"O que mais importa é a vida, repito. To sem reaçāo com a falta de empatia do motorista, com a banalizaçāo da vida", finalizou.