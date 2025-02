INVESTIGADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Audiência foi 'super positiva', diz advogado de Marcelo Castro; apresentador nega acusações

Justiça da Bahia começou na terça-feira (18) a ouvir envolvidos do 'Golpe do Pix'

O advogado dos jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, suspeitos de liderar o esquema criminoso conhecido como "Golpe do Pix", classificou a primeira audiência do caso como "super positiva". A Justiça da Bahia começou na terça-feira (18) a ouvir os envolvidos , como vítimas, testemunhas e réus da denúncia. >

Do que os jornalistas são acusados?

A investigação gira em torno de um esquema que desviava dinheiro de doações feitas por telespectadores da TV Itapoan, afiliada da TV Record em Salvador. Os valores eram dados para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo a apuração do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o grupo atuou em 2022 e 2023 e arrecadou R$ 540 mil. Do total, aproximadamente 75% do valor (cerca de R$ 410 mil) foi apropriado indevidamente pelos integrantes da associação criminosa, enquanto apenas R$ 135.945,71 foram efetivamente repassados às vítimas.

>