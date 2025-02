CRIME ORGANIZADO

Áudios mostram Bonde do Maluco planejando matar PMs no Lobato; ouça

Policiais faziam uma incursão no local

“Qualquer coisa, bota a 'nove' pra cantar pra cima deles na creche, que é daquele jeitão, Boga”. O trecho é de um áudio atribuído a um dos traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que manda comparsas atirarem contra policiais militares que faziam uma incursão no Lobato. O áudio circulou nas redes sociais desde esta sexta-feira (14). >