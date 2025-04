NOVIDADE

Azeite, manteiga e ovo: veja as promoções do novo RedeMix do Rio Vermelho

Nova unidade foi inaugurada nesta terça-feira (15) em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2025 às 09:50

Clientes aproveitam promoções durante inauguração do RedeMix Crédito: Divulgação

A nova unidade do RedeMix, localizada no Rio Vermelho, em Salvador, oferece condições especiais aos clientes. O supermercado foi inaugurado nesta terça-feira (15), o que gerou fila de clientes desde as primeiras horas da manhã. Entre os produtos em promoção estão azeite, manteiga, ovo, leite, vinhos, entre outros. >

Está é a 19º unidade inaugurada em Salvador. "Para nós, é uma satisfação colocar a nossa marca em um bairro tão importante da nossa cidade. Inauguramos recentemente uma loja no Jardim Apipema e temos outros projetos de expansão em Salvador. Acreditamos muito na capital e na capacidade do público", afirma João Cláudio Andrade, diretor da RedeMix.>

Entre os produtos em promoção nesta terça-feira (15), estão manteiga de 500 gramas, de R$ 27,49 por R$19,98. A placa com 30 ovos custa R$ 19,90. A unidade de azeite de 500 ml é vendida por R$ 35,90. O leite longa vida saiu de R$ 9,99 para R$ 6,99. Há ainda opções de vinhos vendidos a partir de R$ 29,90. Os clientes podem conferir mais promoções no aplicativo Meu Redemix.>

A loja

Com um investimento de R$ 25 milhões, a nova loja faz parte do mesmo terreno do McDonald’s e reforça a presença da rede na capital baiana, oferecendo um ambiente moderno, serviços diferenciados e um mix de produtos voltado para atender às necessidades dos consumidores da região.

>

Unidade é a 19º da rede em Salvador Crédito: Divulgação