Azul retoma rota entre Aracaju e Salvador com voos diários entre as capitais

A Azul vai retomar a rota Salvador até Aracaju a partir do dia 2 de agosto. A nova rota vai contar com voos diários que serão operados por aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes.

O gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, garante que o retorno da rota vai ajudar os clientes a terem mais mobilidade de ambas as cidades. "É mais uma rota estratégica da Azul para oferecer uma conexão rápida entre capitais do Nordeste, servindo pessoas que moram em uma das cidades, mas que possuem negócios em outra, promovendo o fomento da economia e do turismo da região. É uma localidade que a companhia sempre acreditou no potencial para expansão da sua malha”, afirma Vitor.