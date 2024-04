INVESTIGAÇÃO

Babalorixá do terreiro Ilê Axé Omó Odé Bualegi é encontrado morto em Candeias

O corpo do babalorixá Ademário Costa, 56 anos, conhecido como Taosilé, foi encontrado nesta sexta-feira (5) com marcas de tiros. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira

O carro foi encontrado, com ajuda do uso de GPS do veículo, carbonizado na Estrada do Derba. Já o corpo foi encontrado com marcas de tiros na estrada da Embasa, na região de Passagem dos Teixeiras, segundo informou por meio de nota a Polícia Civil.