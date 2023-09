Babymoon: Resort em Itacaré lança pacote especial para casais à espera de bebê

Resort em Itacaré cria programa especial para futuros papais. Crédito: Divulgação/Booking

Um resort em Itacaré, no litoral baiano, lançou um pacote especial para casais que estão ‘grávidos’. O programa, chamado de Babymoon, uma combinação das palavras "baby" (bebê) e "honeymoon" (lua de mel). O conceito é de uma viagem ou período de descanso voltado para o casal antes da chegada de um novo bebê.



A ideia do empreendimento é que os futuros pais tenham um tempo juntos para relaxar e se reconectar antes do parto, já que a chegada de um novo membro na família inevitavelmente traz muitas mudanças para a rotina da casa.

O pacote foi idealizado pelo Txai Resort Itacaré. Ao todo, são três noites com mimos exclusivos de boas-vindas, que contemplam produtos escolhidos especialmente para a gestante e o bebê. O programa oferta ainda massagem e um banho de purificação para a gestante no SPA localizado no topo da colina do resort. O casal também poderá desfrutar de um jantar romântico com menu degustação em cinco tempos.

O programa de três noites começa no valor mínimo de R$10.830, no Apartamento Superior, e vai até R$18.120, no Bangalô Premium, e inclui serviço de transfer de ida e volta entre o Aeroporto de Ilhéus e o resort, café da manhã, welcome gift baby, experiência no Spa e jantar romântico para o casal.