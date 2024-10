TURISMO

Bahia bate recorde de ocupação hoteleira na baixa temporada

Estado registrou, no mês de setembro, a taxa de 67,5% de ocupação

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 14:42

Farol da Bahia Crédito: Reprodução/ Instagram

A Bahia bateu o recorde de ocupação hoteleira na baixa temporada, no mês de setembro, com a taxa de 67,5%. A Secretaria de Turismo (Setur-BA) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), se reuniram, na quinta-feira (17) para celebrar o índice.

Na oportunidade, foram discutidas ações conjuntas para receber a nova demanda de turistas estrangeiros, com o início do voo de Paris para a capital baiana, no dia 28 de outubro. A nova rota da Air France tem como base o aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa, que oferece conexões com 180 destinos da Europa, Ásia e África.

“Temos registrado números expressivos no aumento da ocupação em voos internacionais, vindos da América do Sul e da Europa. Agora, queremos desenvolver ações conjuntas com as redes hoteleiras, para reforçar o atendimento qualificado aos turistas estrangeiros, na alta temporada, em função do crescimento no fluxo, que será gerado pelo voo entre Paris e Salvador”, explicou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Para a diretora da Abih-BA, Renata Prosérpio, “as expectativas do setor são bastante otimistas para o próximo verão, pois os hotéis já operam com uma alta taxa de ocupação, e a chegada desse voo da França irá contribuir ainda mais para esse crescimento”.