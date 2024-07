CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE

Bahia começa a emitir documento que substitui RG nesta terça (9); veja locais

Primeira via será gratuita para todos os cidadãos

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 15:44

Carteira Nacional Crédito: Itep/Divulgação

A Bahia vai começar a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento para substituir o Registro Geral (RG), a partir desta terça-feira (9). A emissão será realizada nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping.

A primeira via será gratuita para todos os cidadãos e poderá ser solicitada pelo site ou aplicativo ba.gov.br. O novo documento será emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) através do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM). Ele terá um número unificado com o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O lançamento oficial será às 8h30, com presença do governador Jerônimo Rodrigues, no SAC do Terminal Pituaçu.

Demora para lançamento

A Bahia ficou entre os três últimos estados brasileiros a emitir o documento, junto com Roraima e Amapá. Inicialmente a previsão era para iniciar no dia 1º de junho, mas a extensão do prazo ocorreu devido a um atraso na integração do Sistema de geração do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), operacionalizado pelo Ministério da Justiça.

No começo do projeto, a identificação será realizada em dois postos na capital, com restrição de público. De acordo com o DPT, o objetivo é avaliar o fluxo de atendimento para as Novas Carteiras de Identidade emitidas na Bahia.

Até o início de junho, 23 estados brasileiros, além do Distrito Federal, haviam iniciado a emissão da nova Carteira de Identificação Nacional, que substitui os modelos atuais, com validade até 2032.