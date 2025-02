QUASE R$ 5 MIL

Bahia confirma novo piso salarial para professores; saiba valor

Reajuste foi anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) em janeiro

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 12:49

Aulas na Rede Estadual da Bahia retornaram nesta semana Crédito: Amanda Chung

O novo piso salarial para professores da rede estadual de Educação foi confirmado na Bahia. O valor, que é de R$ 4.877,78, já havia sido anunciado pelo Governo Federal em janeiro e foi garantido pelo governador Jerônimo Rodrigues na noite de segunda-feira (10),>

O gestor ainda informou que a gestão estadual irá contratar psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Serão contratados 52 psicólogos e 52 assistentes sociais, em um investimento de R$ 5,7 milhões para o ano de 2025, e 5,7 milhões para o ano de 2026. >

Os profissionais vão atuar em conjunto para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem nas escolas estaduais, trabalhando para melhorar as relações no ambiente escolar; promover práticas inclusivas e resolução de conflitos; prevenir evasão escolar e violações de direitos; e articular ações com a rede de proteção da criança e adolescente.>

“Eles vão ficar ligados aos núcleos territoriais de educação, acompanhando as nossas unidades escolares, roda de conversas, acompanhamento de estudantes de professores, para a gente cuidar da saúde mental de todo mundo, estudante, professor, equipe de apoio das escolas, para fortalecer ainda mais a educação da Bahia”, afirmou a secretária de Educação Rowenna Brito.>

Leia mais MEC aumenta piso salarial da educação básica em 6,7%; veja valor

Foi anunciada, ainda, a publicação do edital 2025 do Educa Mais Bahia, com previsão de dez mil vagas, com investimento de R$ 110 milhões. O programa, que visa induzir e qualificar a ampliação da jornada nas escolas públicas da rede estadual de ensino através de oficinas educativas exercidas por pessoas que desenvolvem trabalho voluntário, em 2024, contabilizou 7.832 monitores voluntários, 987 escolas e 240 mil estudantes envolvidos, com investimento de R$ 71,7 milhões.>

O edital 2025 do Mais Estudo, com previsão de 52 mil vagas e investimento previsto de R$ 70,2 milhões, também foi publicado. O programa consiste em uma monitoria estudantil, atualmente abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Iniciação Científica e envolvendo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio, congregando recursos da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e do Fundo de Combate à Pobreza. >

Em 2025, o Mais Estudo incluirá a monitoria de Biologia. Com a implementação de laboratórios bem equipados dos colégios de Tempo Integral e da Educação Profissional, os monitores selecionados irão trocar conhecimentos e desenvolver habilidades essenciais para o aprendizado científico.>