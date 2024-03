INFLUENZA

Bahia distribui vacinas contra gripe nesta quinta (7); saiba quem pode ser vacinado

Com as doses, municípios já podem iniciar estratégia de vacinação contra a doença

Neste primeiro momento, a pasta nacional vai destinar cerca de 1,5 milhão de doses, que vão contemplar os 417 municípios baianos. As doses serão distribuídas de acordo com critérios populacionais, considerando os grupos a serem imunizados.

Segundo definição do Ministério, o público-alvo é formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente.