PÚBLICO PRIORITÁRIO

Dengue: 16 mil jovens são imunizados e SMS segue com vacinação em shoppings e escolas

Salvador possui 87.307 jovens apto

Publicado em 5 de março de 2024 às 15:59

Vacinação contra a dengue em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Campanha Salvador Contra a Dengue já vacinou 16 mil pré-adolescentes de 10 e 11 anos, público prioritário do primeiro lote de imunizantes, que começou a ser aplicado em 15 de fevereiro. Para facilitar o acesso às doses, a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde (SMS), tem realizado mutirões em shopping centers, escolas, postos de saúde e no sistema de drive thru. A capital baiana possui 87.307 jovens aptos a receberem o imunizante contra a dengue nesta primeira fase de vacinação.

Além dos 109 postos de saúde espalhados pela cidade, que funcionam das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, a vacina também está disponível em três shoppings centers da capital baiana: Salvador, Bela Vista e Paralela, das 9h às 16h. Um atendimento no sistema de drive thru também foi montado no 5º Centro de Saúde, na Avenida Centenário, também das 8h às 16h.

A presença das equipes da SMS em escolas públicas e privadas também é outro facilitador. As instituições estão sendo contactadas pela pasta para o agendamento da vacinação, porém, também podem solicitar a ida das equipes de saúde, contactando o Distrito Sanitário da sua região ou a unidade de saúde mais próxima. Desde o início da campanha, 40 unidades de ensino já foram beneficiadas.

Para receber a dose, a pessoa deve apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação. Vale destacar que a aplicação será feita somente na presença dos pais ou de responsável legal, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes. Para a vacinação nas escolas, as crianças deverão portar documento de autorização dos pais ou responsáveis.

Assim que a campanha teve início, a publicitária Joana Ferraz, de 36 anos, fez questão de levar o filho Jonatas Ferraz, 11 anos, ao 5º Centro de Saúde, na Avenida Centenário, onde a vacina é disponibilizada tanta na unidade como no drive thru, com a aplicação da dose sem que a pessoa saia do veículo.

"A dengue está se agravando em todo o país, e o acesso à imunização nos tranquiliza. Não existe nada que deixe uma mãe mais feliz do que saber que o seu filho está protegido, e a vacina é sinônimo de proteção, cuidado e amor. Fica aí o recado para as mamães e papais que ainda não levaram os seus filhos", pontua Joana.

A coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos, afirma que o município não tem medido esforços para facilitar o acesso à vacina. “A ideia de disponibilizar a vacina em vários locais é exatamente para ajudar na rotina dos pais, mães e responsáveis. As estratégias têm sido extremamente exitosas, mas é importante contar com apoio da população”, disse.

Temos avançado também nas instituições de ensino. Nosso objetivo é manter a oferta o mais facilitada possível para que todos sejam vacinados”, completa Doiane. Na ação do último final de semana, em nove shoppings, duas unidades de saúde e um drive thru, quase 1 mil doses foram aplicadas.

Doiane lembra que o Ministério da Saúde estabeleceu como público-alvo para o início da campanha os pré-adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. “Nós começamos com 10 e 11 anos, conforme o número de doses que recebemos, de 56.493 mil. É muito importante a vacinação, pois a introdução desse imunizante visa reduzir hospitalizações do público-alvo que está sendo vacinado”, explica, lembrando que informações sobre locais de vacinação, unidades de saúde e agendamento estão disponíveis no site da SMS.

Confira os locais de vacinação:

Shoppings:

Shopping Bela Vista (9h às 16h)

Salvador Shopping ((9h às 16h)

Shopping Paralela (9h às 16h)

Drive thru

5º Centro (8h às 16)

ITAPUÃ – UBS José Mariane, USF Aristides Maltez, UBS Dr. Orlando Imbassahy, USF Nova Esperança, USF São Cristóvão, USF Parque São Cristóvão, UBS São Cristóvão, USF Vila Verde, USF Professor Eduardo Mamede e USF Itapuã

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO – UBS Sergio Arouca, USF Beira Mangue, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Alto da Terezinha, USF Ilha Amarela, UBS Periperi, USF Teotônio Vilela II, USF Fazenda Coutos II, USF Fazenda Coutos I, USF Tubarão, USF São Tomé de Paripe, USF Alto de Coutos II, USF Vista Alegre, USF Alto do Congo, USF Ilha de Maré, USF Paramana e USF Bom Jesus

CABULA-BEIRU – UBS Pernambués, USF Estrada das Barreiras, USF Raimundo Agripino, USF Arenoso, USF Arraial do Retiro, USF Fernando Filgueiras - Cabula VI, USF Calabetão, USF Professor Carlos Santana – Doron, UBS Engomadeira, UBS Mata Escura, UBS Edson Teixeira, USF Professor Humberto Castro Lima – Pernambuezinho, USF Dep. Cristóvão Ferreira – Saramandaia, USF Claudelino Miranda – Resgate, UBS Elísio Teixeira e USF Nova Sussuarana II

BARRA/RIO VERMELHO – UBS Clementino Fraga (5° Centro), USF Lealdina Barros, Multicentro Amaralina, UBS Vila Matos, UBS Santa Cruz (8h às 15h); USF Alto das Pombas, USF Sabino Silva e USF Garcia

LIBERDADE – UBS Maria Conceição Santiago Imbassaí, USF San Martin III, USF San Martin I e Multicentro Liberdade

SÃO CAETANO/VALÉRIA – UBS Frei Benjamin, UBS Péricles Laranjeira - 18º CS, USF Pirajá, USF Lagoa da Paixão, USF Boa Vista do Lobato, USF Recanto da Lagoa II, USF Capelinha; USF San Martin II, USF Alto do Cabrito, UBS Marechal Rondon e USF Boa Vista do São Caetano

BOCA DO RIO – USF Imbuí, USF Pituaçu, USF Curralinho e USF Zulmira Barros

PAU DA LIMA – USF João Roma, USF Gal Costa, USF São Marcos I, UBS Cecy Andrade, UBS Sete de Abril, USF Canabrava, USF Cambonas, USF João Roma, USF Gal Costa, USF São Marcos I, USF Dom Avelar e USF Nova Brasília

BROTAS – UBS Mario Andrea, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu e UBS Manoel Vitorino

CAJAZEIRAS – USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras XI, USF Cajazeiras IV, USF Jardim das Mangabeiras, USF Fazenda Grande III, USF Jaguaripe, USF Yolanda Pires, USF Boca da Mata e USF Palestina

ITAPAGIPE – UBS Ministro Alckimin, USF Joanes Leste, UBS Virgílio de Carvalho e USF São José de Baixo