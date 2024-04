DÍVIDAS

Bahia é 3º estado com mais contratos renegociados pelo Desenrola Fies

Foram mais de 20 mil contratos renegociados pelo programa até abril no estado

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 12:58

Fies Crédito: divulgação

A Bahia foi o terceiro estado com maior quantidade de contratos renegociados no Desenrola Fies, programa do governo federal para pessoas com dívidas ligadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os dados se referem à primeira semana de abril e mostram a Bahia atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Até aqui, o estado já teve 20.565 contratos renegociados. O saldo da dívida renegociada ultrapassou R$ 1 bilhão. Só com o valor de entrada das renegociações, os cofres públicos receberam mais de R$ 31,7 milhões pagos por pessoas na Bahia.

Em todo o país, o Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil pessoas. As renegociações referem-se a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, foram renegociados R$ 11,51 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o Governo Federal arrecadou R$ 475,6 milhões. Os descontos em muitas das renegociações chegam a 99%.

Regiões

O Sudeste foi a região com mais contratos fechados no Desenrola Fies. Somadas, as negociações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo chegam a 99.561 contratos fechados, que tinham um saldo de dívida de R$ 4,36 bilhões, que resultaram em R$ 204,72 milhões arrecadados com os valores de entrada.