Bahia é enredo de escola paulistana neste Carnaval; saiba detalhes

Jornalista baiano Gastão Netto autorizou escola a utilizar o nome de série documental produzida na Bahia e permitiu a criação do samba inspirado na obra original

Tharsila Prates

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 20:05

Carnaval da Mancha Verde Crédito: Reprodução

Quem já viu a propaganda das escolas de samba de São Paulo, na TV, pôde assistir um pouco da Bahia em terras paulistanas, com aquele ritmo característico do sambódromo. É que a tradicional Mancha Verde levará ao Anhembi este ano muito dos costumes da Bahia e de sua religiosidade.>

Baseado na série documental “Bahia, da Fé ao Profano” do jornalista baiano Gastão Netto, o tema sugere demonstrar como alguns dos costumes sagrados e tradições das festas religiosas afro-católicas brasileiras estão presentes e se misturam com a ‘profanidade’ da Bahia.>

A série de Netto foi exibida na TV Futura, no Globoplay e em outras plataformas e chamou a atenção da escola pela narrativa e representação da cultura popular baiana. Por isso, a diretoria da Mancha Verde, que tem como rainha de bateria Viviane Araújo, entrou em contato com Netto, que autorizou a escola a utilizar o nome da série produzida na Bahia como tema e título do enredo do Carnaval deste ano, além de permitir a criação do samba inspirado na obra original.>

“Quando recebi a ligação, fiquei surpreso e feliz. Afinal, a Mancha Verde é uma das grandes potências do Carnaval de São Paulo, e ver a história contada na série ganhar essa dimensão na avenida é um reconhecimento imenso ao trabalho de toda a equipe e, principalmente, à cultura popular baiana. O sincretismo, a fé e o profano se encontram na Bahia de maneira única, e essa energia estará representada no desfile. Será emocionante ver a série sair das telas diretamente para as ruas”, diz Gastão Netto.>

Gastão Netto, cineasta, roteirista e jornalista baiano Crédito: Divulgação