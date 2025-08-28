TRAGÉDIA

Adolescente de 17 anos morre após passar mal enquanto fazia caminhada na Bahia

Ana Clara Ribeiro Santos recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu

Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:48

Ana Clara Ribeiro Santos Crédito: Arquivo pessoal

Uma adolescente de 17 anos morreu na tarde da terça-feira (26), após passar mal enquanto fazia uma caminhada. O caso aconteceu no município de Livramento de Nossa Senhora, na região da Chapada Diamantina.

Ana Clara Ribeiro Santos fazia exercícios físicos na Lagoa Zinho Tanajura, no bairro Estocada, quando acabou passando mal, segundo um morador da cidade, que não quis se identificar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a adolescente para o Hospital Ulisses Celestino da Silva, de onde ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Lá, os médicos tentaram fazer manobras de reanimação, mas Ana Clara não resistiu. Ainda não há informações sobre a causa da morte da adolescente. A Polícia Civil não registrou o caso.

A jovem era estudante do Colégio Estadual de Tempo Integral João Vilas Boas e estava no 3º ano do ensino médio. A escola suspendeu as atividades na quarta (27) e decretou luto oficial de 3 dias.

Em nota, a instituição lamentou a morte da adolescente. “O CETIJVB expressa a sua solidariedade e manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas da turma de Clarinha, como era carinhosamente conhecida por todos nós”