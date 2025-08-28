Quatro detentos são transferidos após inspeção em presídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:49
Quatro detentos do Conjunto Penal de Itabuna foram transferidos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (28) no local. Os alvos são considerados "sensíveis" pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), que afirmou que os homens tinham "influência negativa" sobre os outros detentos.
A ação, batizada de operação Molon Labe, tem como objetivo garantir a segurança dentro da unidade prisional. Além das transferências, a operação contou ainda com revista geral e apreensão de materiais ilícitos, com o objetivo de readequar rotinas administrativas e restabelecer os procedimentos de segurança.
“A ação mostra a integração entre as forças policiais da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e demais órgãos judiciários contra o crime organizado, além do importante papel de investigação da Polícia Penal e da Seap em identificar essas ameaças dentro da unidade prisional”, disse José Castro, titular da pasta.
Está não é a primeira vez que detentos precisam ser transferidos da unidade. Em março deste ano, líderes de facções criminosas também foram retirados do Conjunto Penal de Itabuna.
“O objetivo da operação é impedir qualquer contato ou influência dos transferidos com liderados no lado externo do estabelecimento penal, bem como garantir a ordem e disciplina no sistema prisional, contribuindo para a redução dos índices de crimes letais”, explicou a Seap na ocasião.