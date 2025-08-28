Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro detentos são transferidos após inspeção em presídio na Bahia

Operação foi realizada nesta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:49

Detentos são transferidos de presídio na Bahia
Detentos são transferidos de presídio na Bahia Crédito: Léo Moreira/Seap

Quatro detentos do Conjunto Penal de Itabuna foram transferidos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (28) no local. Os alvos são considerados "sensíveis" pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), que afirmou que os homens tinham "influência negativa" sobre os outros detentos. 

A ação, batizada de operação Molon Labe, tem como objetivo garantir a segurança dentro da unidade prisional. Além das transferências, a operação contou ainda com revista geral e apreensão de materiais ilícitos, com o objetivo de readequar rotinas administrativas e restabelecer os procedimentos de segurança.

“A ação mostra a integração entre as forças policiais da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e demais órgãos judiciários contra o crime organizado, além do importante papel de investigação da Polícia Penal e da Seap em identificar essas ameaças dentro da unidade prisional”, disse José Castro, titular da pasta. 

Está não é a primeira vez que detentos precisam ser transferidos da unidade. Em março deste ano, líderes de facções criminosas também foram retirados do Conjunto Penal de Itabuna. 

“O objetivo da operação é impedir qualquer contato ou influência dos transferidos com liderados no lado externo do estabelecimento penal, bem como garantir a ordem e disciplina no sistema prisional, contribuindo para a redução dos índices de crimes letais”, explicou a Seap na ocasião. 

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua