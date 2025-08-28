ITABUNA

Quatro detentos são transferidos após inspeção em presídio na Bahia

Operação foi realizada nesta quinta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:49

Detentos são transferidos de presídio na Bahia Crédito: Léo Moreira/Seap

Quatro detentos do Conjunto Penal de Itabuna foram transferidos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (28) no local. Os alvos são considerados "sensíveis" pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), que afirmou que os homens tinham "influência negativa" sobre os outros detentos.

A ação, batizada de operação Molon Labe, tem como objetivo garantir a segurança dentro da unidade prisional. Além das transferências, a operação contou ainda com revista geral e apreensão de materiais ilícitos, com o objetivo de readequar rotinas administrativas e restabelecer os procedimentos de segurança.

“A ação mostra a integração entre as forças policiais da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e demais órgãos judiciários contra o crime organizado, além do importante papel de investigação da Polícia Penal e da Seap em identificar essas ameaças dentro da unidade prisional”, disse José Castro, titular da pasta.

Está não é a primeira vez que detentos precisam ser transferidos da unidade. Em março deste ano, líderes de facções criminosas também foram retirados do Conjunto Penal de Itabuna.