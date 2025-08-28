Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mansão do Caminho vende presentes no Salvador Shopping para manter obra social

Estande da instituição estará disponível até domingo (31)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:16

Estande da Obra Social Mansão do Caminho
Estande da Obra Social Mansão do Caminho Crédito: Divulgação

A Obra Social Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, na capital baiana, realiza, em parceria com o Salvador Shopping, uma ação para a venda de itens que ajudarão a arrecadar recursos para manter os projetos sociais da instituição.

O stand estará disponível até domingo, 31 de agosto, no Piso L1 (próximo às Lojas Americanas), e funcionará de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 12h às 20h, com comercialização de camisas, chaveiros, bottons, canecas e peças produzidas pelos membros da Tapeçaria.

Todos os recursos obtidos serão revertidos para a manutenção das atividades da Mansão do Caminho, que há décadas faz trabalho social na capital baiana, atendendo a cerca de 5 mil pessoas por dia.

“Essa ação é mais uma oportunidade de a população contribuir com a continuidade dos projetos e, ao mesmo tempo, levar para casa um produto que carrega a história da nossa obra”, destaca Sabrina França, gestora de captação da Mansão do Caminho.

A parceria busca manter viva a obra iniciada por seu fundador, o líder espírita Divaldo Franco, que faleceu em maio de 2025. O legado do serviço ao próximo segue sendo conduzido por uma equipe de mais de 300 voluntários e um corpo técnico qualificado, garantindo a continuidade dos atendimentos e a expansão das atividades.

A Mansão do Caminho conta com quase 1,6 mil alunos em tempo integral, 46 mil refeições servidas mensalmente, distribuição de cerca de 39 mil pães e mil cestas básicas por mês, além de atendimentos médicos, odontológicos, exames e apoio a idosos, a Mansão do Caminho se mantém como referência nacional em ação social.

A venda de souvenires e artigos de artesanato no Shopping Salvador se soma a outras fontes de manutenção, como doações, convênios e programas de incentivo fiscal.

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua