AÇÃO BENEFICENTE

Mansão do Caminho vende presentes no Salvador Shopping para manter obra social

Estande da instituição estará disponível até domingo (31)

Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:16

Estande da Obra Social Mansão do Caminho Crédito: Divulgação

A Obra Social Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, na capital baiana, realiza, em parceria com o Salvador Shopping, uma ação para a venda de itens que ajudarão a arrecadar recursos para manter os projetos sociais da instituição.

O stand estará disponível até domingo, 31 de agosto, no Piso L1 (próximo às Lojas Americanas), e funcionará de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 12h às 20h, com comercialização de camisas, chaveiros, bottons, canecas e peças produzidas pelos membros da Tapeçaria.

Todos os recursos obtidos serão revertidos para a manutenção das atividades da Mansão do Caminho, que há décadas faz trabalho social na capital baiana, atendendo a cerca de 5 mil pessoas por dia.

“Essa ação é mais uma oportunidade de a população contribuir com a continuidade dos projetos e, ao mesmo tempo, levar para casa um produto que carrega a história da nossa obra”, destaca Sabrina França, gestora de captação da Mansão do Caminho.

A parceria busca manter viva a obra iniciada por seu fundador, o líder espírita Divaldo Franco, que faleceu em maio de 2025. O legado do serviço ao próximo segue sendo conduzido por uma equipe de mais de 300 voluntários e um corpo técnico qualificado, garantindo a continuidade dos atendimentos e a expansão das atividades.

A Mansão do Caminho conta com quase 1,6 mil alunos em tempo integral, 46 mil refeições servidas mensalmente, distribuição de cerca de 39 mil pães e mil cestas básicas por mês, além de atendimentos médicos, odontológicos, exames e apoio a idosos, a Mansão do Caminho se mantém como referência nacional em ação social.