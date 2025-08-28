Mansão do Caminho vende presentes no Salvador Shopping para manter obra social

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:16
A Obra Social Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, na capital baiana, realiza, em parceria com o Salvador Shopping, uma ação para a venda de itens que ajudarão a arrecadar recursos para manter os projetos sociais da instituição.
O stand estará disponível até domingo, 31 de agosto, no Piso L1 (próximo às Lojas Americanas), e funcionará de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 12h às 20h, com comercialização de camisas, chaveiros, bottons, canecas e peças produzidas pelos membros da Tapeçaria.
Todos os recursos obtidos serão revertidos para a manutenção das atividades da Mansão do Caminho, que há décadas faz trabalho social na capital baiana, atendendo a cerca de 5 mil pessoas por dia.
“Essa ação é mais uma oportunidade de a população contribuir com a continuidade dos projetos e, ao mesmo tempo, levar para casa um produto que carrega a história da nossa obra”, destaca Sabrina França, gestora de captação da Mansão do Caminho.
A parceria busca manter viva a obra iniciada por seu fundador, o líder espírita Divaldo Franco, que faleceu em maio de 2025. O legado do serviço ao próximo segue sendo conduzido por uma equipe de mais de 300 voluntários e um corpo técnico qualificado, garantindo a continuidade dos atendimentos e a expansão das atividades.
A Mansão do Caminho conta com quase 1,6 mil alunos em tempo integral, 46 mil refeições servidas mensalmente, distribuição de cerca de 39 mil pães e mil cestas básicas por mês, além de atendimentos médicos, odontológicos, exames e apoio a idosos, a Mansão do Caminho se mantém como referência nacional em ação social.
A venda de souvenires e artigos de artesanato no Shopping Salvador se soma a outras fontes de manutenção, como doações, convênios e programas de incentivo fiscal.