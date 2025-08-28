SORTE GRANDE

Nota Premiada: saiba para onde foi sorteado o prêmio de R$ 100 mil

Próximo sorteio acontece no dia 25 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:29

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Foi sorteada nesta quinta-feira (28) mais uma edição do Nota Premiada Bahia. Um morador de Salvador faturou o prêmio de R$ 100 mil. Além dele, outras 56 soteropolitanos ganharam prêmios de R$ 10 mil. No interior, 33 pessoas também foram premiadas com R$ 10 mil. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), no total, 91 participantes residentes em Salvador e de mais 25 municípios do estado foram contemplados pelo sorteio deste mês.

Saiba quem foram os ganhadores da Nota Premiada 1 de 6

No sorteio de agosto, entre os municípios do interior da Bahia que tiveram participantes premiados são destaques Vitória da Conquista, com três pessoas sorteadas, e Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ipiaú, Jequié e Lauro de Freitas com dois contemplados cada. A lista é completada por 18 municípios com um sorteado cada: Boa Nova, Catu, Caetité, Dias D´Ávila, Guanambi, Ibirapitanga, Ibirataia, Ilhéus, Itaparica, Itarantim, Jeremoabo, Mucuri, Poções, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique.

O concurso possui mais de 869 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.233 pessoas, das quais 3.739 moram na capital, 2.490 no interior e quatro fora do estado. O próximo sorteio acontece no dia 25 de setembro. Serão mais 91 prêmios, dos quais 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Veja como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.