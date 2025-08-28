Nota Premiada: saiba para onde foi sorteado o prêmio de R$ 100 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:29
Foi sorteada nesta quinta-feira (28) mais uma edição do Nota Premiada Bahia. Um morador de Salvador faturou o prêmio de R$ 100 mil. Além dele, outras 56 soteropolitanos ganharam prêmios de R$ 10 mil. No interior, 33 pessoas também foram premiadas com R$ 10 mil. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), no total, 91 participantes residentes em Salvador e de mais 25 municípios do estado foram contemplados pelo sorteio deste mês.
Saiba quem foram os ganhadores da Nota Premiada
No sorteio de agosto, entre os municípios do interior da Bahia que tiveram participantes premiados são destaques Vitória da Conquista, com três pessoas sorteadas, e Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ipiaú, Jequié e Lauro de Freitas com dois contemplados cada. A lista é completada por 18 municípios com um sorteado cada: Boa Nova, Catu, Caetité, Dias D´Ávila, Guanambi, Ibirapitanga, Ibirataia, Ilhéus, Itaparica, Itarantim, Jeremoabo, Mucuri, Poções, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique.
O concurso possui mais de 869 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.233 pessoas, das quais 3.739 moram na capital, 2.490 no interior e quatro fora do estado. O próximo sorteio acontece no dia 25 de setembro. Serão mais 91 prêmios, dos quais 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.
Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.
Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 535 instituições ativas e regulares. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses no valor de R$ 5 milhões para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade.