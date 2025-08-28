DIVERSIDADE

Em celebração a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, OAB tem programação cultural gratuita

Ordem inaugura faixa nas cores da bandeira que ficará na fachada do prédio durante todo o mês

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:06

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador Crédito: Divulgação

Para celebrar a Parada do Orgulho em Salvador, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) vai inaugurar uma nova ornamentação para a fachada. Durante todo mês de setembro, faixas com a cores da bandeira LGBTQIAPN+ ficaram na frente do prédio localizado na Rua Portão da Piedade. A inauguração da iniciativa acontece no dia 6 de setembro, às 9h30, com uma programação cultural.

O ato é organizado pela Comissão Permanente de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-BA, em parceria com o Grupo Gay da Bahia (GGB), e traz como tema: “Nenhum Direito a Menos: OAB-BA com Orgulho”. A iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o respeito à diversidade e a promoção da inclusão.

Além do simbolismo político e social, a programação contará com atrações culturais no hall de entrada do prédio: apresentação das drag queens Sabrina Sasha, Saphyra Luz e Aysha Pink, abertura musical com o saxofonista Givanildo Pereira, além de uma passagem da peça “Joãozinha Desviada”, com o ator João Ricken. Outras participações artísticas ainda serão confirmadas.

