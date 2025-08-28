Acesse sua conta
Em celebração a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, OAB tem programação cultural gratuita

Ordem inaugura faixa nas cores da bandeira que ficará na fachada do prédio durante todo o mês

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:06

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador Crédito: Divulgação

Para celebrar a Parada do Orgulho em Salvador, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) vai inaugurar uma nova ornamentação para a fachada. Durante todo mês de setembro, faixas com a cores da bandeira LGBTQIAPN+ ficaram na frente do prédio localizado na Rua Portão da Piedade. A inauguração da iniciativa acontece no dia 6 de setembro, às 9h30, com uma programação cultural. 

O ato é organizado pela Comissão Permanente de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-BA, em parceria com o Grupo Gay da Bahia (GGB), e traz como tema: “Nenhum Direito a Menos: OAB-BA com Orgulho”. A iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o respeito à diversidade e a promoção da inclusão.

Além do simbolismo político e social, a programação contará com atrações culturais no hall de entrada do prédio: apresentação das drag queens Sabrina Sasha, Saphyra Luz e Aysha Pink, abertura musical com o saxofonista Givanildo Pereira, além de uma passagem da peça “Joãozinha Desviada”, com o ator João Ricken. Outras participações artísticas ainda serão confirmadas.

Atrações culturais do evento

Saphyra Luz por Divulgação
Sabrina Sasha por Divulgação
Aysha Pink por Divulgação
saxofonista Givanildo Pereira por Divulgação
ator João Ricken por Divulgação
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador por Divulgação
1 de 6
Saphyra Luz por Divulgação

Para o presidente da comissão, advogado Ives Bittencourt, a ação tem forte valor simbólico. Para ela, a Ordem deseja transmitir uma mensagem: a comunidade LGBTQIAPN+ tem direitos quem devem ser garantidos e respeitados. "É também um chamado contra a violência e pela construção de uma sociedade mais acolhedora. Embora a ornamentação permaneça apenas durante o mês de setembro, a luta por igualdade e dignidade é permanente”, destacou. 

