MAL SÚBITO

Mulher morre após passar mal enquanto descansava de série na academia

Caso aconteceu em uma academia da franquia SmartFit nesta quarta-feira (27)

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:57

Unidades de Smart Fit em Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher de 55 anos morreu após passar mal quando estava no intervalo entre atividades físicas em uma academia. O caso aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27).

A vítima estava descansando de uma série de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão, disse o instrutor da mulher ao Itatiaia.

Segundo o boletim de ocorrência, pessoas que estavam no local tentaram reanimar a mulher, mas sua morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no estabelecimento.