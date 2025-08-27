Mulher morre após passar mal enquanto descansava de série na academia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:57
Uma mulher de 55 anos morreu após passar mal quando estava no intervalo entre atividades físicas em uma academia. O caso aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27).
A vítima estava descansando de uma série de exercícios quando começou a passar mal e caiu no chão, disse o instrutor da mulher ao Itatiaia.
Segundo o boletim de ocorrência, pessoas que estavam no local tentaram reanimar a mulher, mas sua morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no estabelecimento.
Uma equipe de perícia técnica foi ao local e liberou o corpo para retirada do Instituto Médico Legal (IML). O caso aconteceu em uma academia da Smart Fit. Em nota, a rede lamentou o ocorrido e disse que a equipe do estabelecimento prestou os primeiros socorros e acionou o Samu.