SAÚDE

Bahia ganha Centro para Transplante de Medula Óssea

No dia três de julho, será inaugurado em Salvador um serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO). A implantação da unidade de TMO do Cancer Center Santa Izabel e Oncoclínicas é considerada um marco para o tratamento especializado das doenças hematológicas na Bahia.

O centro de referência vai atender uma demanda antiga da população baiana e da comunidade médica por serviços de onco-hematologia. O serviço contará com um total de 12 leitos dedicados, além de infraestrutura completa, com laboratórios e cuidados de enfermagem especializados, espaço humanizado de apoio aos acompanhantes e toda a retaguarda de um hospital de grande porte.

Essa nova unidade, diz José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa da Bahia, une tecnologia, eficiência e qualidade e é mais um passo para integralizar a assistência e toda a linha de diagnóstico de cuidados multidisciplinares oncológicos no Santa Izabel.

Os cuidados com o Centro de TMO envolvem também a participação de equipe multiprofissional qualificada com enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e médicos especializados em transplante de medula óssea, que contarão com o suporte de profissionais de outras especialidades médicas.