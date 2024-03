NOVIDADE

Bahia negocia com a Copa Airlines a retomada dos voos Cidade do Panamá-Salvador

A proposta de retomada prevê três voos por semana, ligando os dois destinos, em aeronave de 160 lugares

Publicado em 30 de março de 2024 às 11:17

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e a Copa Airlines iniciaram, na quarta-feira (27), as negociações para a retomada do voo do Panamá para a Bahia. A companhia aérea oferecia duas linhas semanais da Cidade do Panamá, capital do país da América Central, para Salvador, no período pré-pandemia, e suspendeu as operações por causa dos efeitos da crise sanitária. O encontro teve a participação da Vinci Airports, que administra o aeroporto da capital baiana.

A proposta de retomada prevê três voos por semana, ligando os dois destinos, em aeronave de 160 lugares. “Com o mercado da aviação restabelecido, planejamos oferecer novamente os voos para Salvador, condicionados à entrega das novas aeronaves que adquirimos, porque existe atraso do fabricante. O interesse da companhia é real. Viemos discutir com o governo baiano investimento na promoção do destino Bahia, no Panamá, fundamental para garantir um fluxo viável de passageiros”, sinalizou o gerente-geral da Copa Airlines no Brasil, Raphael de Lucca.

“O Governo da Bahia não vai medir esforços para conquistar mais essa ligação aérea internacional importante, dentro da política de atração de mais turistas estrangeiros para o estado. O Panamá é um hub de distribuição de voos para toda a América Central e Caribe, além de 16 destinos dos Estados Unidos, 11 da Colômbia e dois do Canadá. Então, estamos negociando muito mais do que um voo”, ressaltou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

