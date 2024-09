SAÚDE

Bahia passa de mil casos confirmados de febre oropouche

Estado registrou as primeiras mortes da doença em todo o mundo

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 20:28

A Bahia registrou até esta quarta-feira (18), 1.039 casos de febre oropouche. Os municípios na liderança do número de casos são: Ilhéus (139) , Camamu (118), Amargosa (85), Gandu (82), Jaguaripe (79). Somados as cinco cidades têm 503 casos, cerca de 48,4% de todos os casos do estado. A capital baiana contabilizou 16 casos confirmados. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Veja os números de cada município:

Mortes por oropouche

Até o momento, o Ministério da Saúde (MS) confirmou duas mortes registradas por febre do oropouche no interior do Bahia. Como não havia relato na literatura científica mundial sobre a ocorrência de óbito pela doença, essas foram as primeiras ocorrências em todo o mundo.

Em três meses, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou duas mortes decorrentes de febre do oropouche nas cidades de Valença e Itabuna, no sul baiano. Nos dois casos, as duas mulheres tinham 21 e 24 anos, não possuíam comorbidades e tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave.

O vírus oropouche

O vírus do Oropouche foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostra de sangue de uma bicho-preguiça capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região Amazônica. Também já foram relatados casos e surtos em outros países das Américas Central e do Sul (Panamá, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela).A transmissão da doença é feita principalmente por mosquito conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

Prevenção