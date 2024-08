SAÚDE

Bahia registra 121ª morte por dengue deste ano

Subiu para 121 o número de mortes por dengue na Bahia este ano. As informações são do painel de acompanhamento de casos de dengue, da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), e consideram o período de janeiro até esta segunda-feira (5).

O óbito mais recente foi registrado em Caetité, no sudoeste do estado. É a terceira morte causada pela doença na cidade em 2024. (Confira a lista dos municípios com mortes no fim da matéria.)

Entre os municípios em epidemia, Vitória da Conquista continua se destacando em número de óbitos, com 24 ocorrências. Feira de Santana (7), Encruzilhada (5), Jacaraci (5) e Juazeiro (4) completam as cinco cidades com mais mortes entre as que decretaram estado epidêmico. Em Salvador, capital do estado, não há óbitos registrados por dengue.