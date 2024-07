REFORÇO

Saúde alerta para necessidade da vacinação contra a dengue em Salvador

Estão aptas para a imunização crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 13:59

Imunização contra dengue Crédito: Divulgação GOVBA

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) emitiu uma nota alertando para a necessidade do público-alvo procurar a 2ª dose do imunizante nos postos de saúde de Salvador. Atualmente, estão habilitados na estratégia crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Os pais e responsáveis devem se atentar ao prazo de intervalo para administração das duas doses, que é de 90 dias (três meses). Estão aptos 224,8 mil indivíduos; desse total, 53,4 mil tomaram a primeira dose e apenas 10 mil retornaram para completar o esquema vacinal. Este ano, entre janeiro e julho, foram notificados 802 casos de dengue na faixa etária de 10 a 14 anos.

A coordenadora de Imunização, Taciana Matos explica que a aplicação de apenas uma dose não protege contra a doença. “A vacinação é uma importante aliada no combate a doença e, por isso, contamos com a sensibilização dos pais e familiares para o retorno às unidades de saúde dentro do aprazamento indicado para completar a imunização. A faixa etária apta, segundo o Ministério da Saúde, é responsável pela maioria dos internamentos no país, portanto, a vacina assegura uma proteção preventiva”, afirmou.

A diretora de Vigilância e Saúde (DVIS), Andrea Salvador, afirma que, apesar do cenário epidemiológico para a doença na capital baiana estar controlado, as equipes seguem com intenso trabalho preventivo no combate ao mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti.