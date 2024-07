SAÚDE

Bahia chega a 104 mortes por dengue em 2024

Para o infectologista e consultor técnico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, uma das principais motivações para o aumento de ocorrências de dengue está relacionada ao clima. “As causas são múltiplas, desde os fatores climáticos e de umidade com as chuvas facilitando a multiplicação das larvas e mosquitos, até os desflorestamentos que causam os desequilíbrios ecológicos com urbanização da infecção”, afirma.