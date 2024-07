NÚMERO ALARMANTE

Bahia registra 120 mortes por dengue em 2024

41 municípios estão com estado de epidemia declarado

O estado da Bahia já registrou este ano 120 óbitos por dengue. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ao CORREIO, nesta terça-feira (30). Ainda de acordo com a Sesab, 41 municípios estão com estado de epidemia declarado.