ITABUNA

Dançarina de arrocha morre com suspeita de dengue hemorrágica

Clicia Lua tinha 36 anos e integrava a banda de Sinho Ferrary

Saulo Miguez

Publicado em 12 de julho de 2024 às 10:14

Clicia Lua Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 36 anos morreu na cidade de Itabuna, na quinta-feira (11), após passar mal e ser internada no Hospital Base do município do sul da Bahia. Clicia Pedreira do Carmo, conhecida como Clicia Lua, era uma das dançarinas do cantor de arrocha Sinho Ferrary.

Segundo informações da produção do artista, no atestado de óbito de Clicia consta que ela foi acometida por "sepse pielonefrite e outros transtornos do trato urinário". Há a suspeita de que o problema tenha sido causado por uma dengue hemorrágica, uma vez que ela apresentou sintomas como febre, dores nas articulações e na cabeça, manchas vermelhas no corpo, além de presença de sangue no líquido que foi aspirado dos seus pulmões.

Ainda segundo a produção, Clicia cumpria agenda de shows quando, no último domingo (7), passou mal e foi levada a um posto de saúde em Canavieiras. Por esse motivo, ela foi poupada e não se apresentou com o grupo no show realizado na cidade.

Na segunda-feira (8), já de volta à Itabuna, Clicia estava bem e não apresentava os sintomas. No entanto, naquele mesmo dia, o esposo da dançarina a levou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade porque ela começou a se sentir mal. Clicia foi atendida e liberada.

De terça para quarta-feira, em casa, o quadro se agravou e ela já estava com placas vermelhas pelo corpo. Clicia então foi levada para o Hospital Base onde precisou ser intubada. Ainda segundo a produção da banda, ela estava agitada, com falta de ar e taxas alteradas.

Durante a intubação, foi constado que havia uma grande quantidade de líquido com manchas de sangue nos pulmões da dançarina. O quadro se agravou ainda mais e ela sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica tentou reanima-la, inclusive com o uso de adrenalina, mas às 13h38 de quinta-feira (11) o óbito foi confirmado.

A causa da morte será confirmada após análise do Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz (Lacen-BA). A reportagem do CORREIO tentou contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e aguarda posicionamento.

Mãe de um filho

Clicia era casada e mãe de Pedro Henrique, de 18 anos. Segundo informações da produção de Sinho Ferrary, o jovem é portador do transtorno do espectro autista (TEA). O enterro da dançarina será realizado nesta sexta-feira (12), às 14h, no cemitério de Itabuna.