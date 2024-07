PIRITIBA

Filho de secretário é morto em cidade do centro oeste baiano

Alexandre Guimarães tinha 18 anos; outro homem também foi baleado

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 08:33

Alexandre Guimarães Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jovem de 18 anos Alexandre Guimarães foi morto a tiros na cidade de Piritiba, no centro oeste do estado, na última quarta-feira (10). Ele era filho do secretário de infraestrutura do município, Queofelis Gonçalves Silva. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na localidade conhecida como Rua da Feira.

Ainda de acordo com a PM, outro homem ficou ferido na ação. Policiais do 11º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, constataram o fato. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região, mas Alexandre não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

O prefeito de Piritiba, Samuel Santana, lamentou o ocorrido. "Com imensa tristeza e dor no coração, comunicamos o falecimento do jovem Alexandre Guimarães, mais conhecido como Xandy, filho do Secretário de Infraestrutura, Queofelis Gonçalves Silva. Neste momento de luto e profunda consternação, expresso meus mais profundos pesares", disse em nota.