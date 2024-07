ESTUDO INÉDITO

Bahia tem a pior média de segurança entre os estados, revela IPS Brasil

Realizado pela primeira vez no Brasil, o Índice de Progresso Social (IPS) revelou que a Bahia tem a pior nota para segurança pessoal entre todos os estados do país. O estudo analisou mais de 50 indicadores sociais e ambientais e deu notas para todos os municípios do país. No aspecto de segurança, a nota da Bahia foi de 42,2, enquanto a média nacional foi 58,27. A nota média do estado foi 57,85 - a 19º no ranking dos estados.