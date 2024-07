POLÍTICA

ACM Neto critica Jerônimo por celebrar índices de violência na Bahia: 'fico perplexo'

Governador afirmou, nesta terça-feira (9), que “a Bahia está num momento de celebração” porque, segundo ele, os índices de criminalidade no estado têm caído

Publicado em 10 de julho de 2024 às 15:19

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Agência Alba

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, condenou a declaração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sobre os índices de violência no estado.

Ao rebater uma crítica feita pelo ex-prefeito de Salvador, Jerônimo afirmou que “a Bahia está num momento de celebração” porque, segundo ele, os índices de criminalidade no estado têm caído. Em um vídeo publicado no Instagram, ACM Neto se disse “perplexo” com a fala do governador da Bahia.

“Depois de comparar a situação da segurança pública da Bahia com a situação da Europa, agora o governador Jerônimo Rodrigues tem a coragem de dizer que a Bahia vive um momento de celebração na segurança pública, que os dados são animadores. Será que você se sente realmente totalmente em paz, totalmente tranquilo no território baiano? Ou será que você, como eu, vem se deparando todos os dias com várias notícias que nos deixam preocupados, com medo e, é claro, entristecidos com o que acontece em nosso estado?, questionou o ex-prefeito de Salvador.

Neto citou ainda os dados do Atlas da Violência, que apontam que sete das 10 cidades mais violentas do Brasil estão no estado.

"A Bahia que há pelo menos cinco anos ocupa o primeiro lugar no número de homicídios de todo o Brasil. (Mas) lamentavelmente, (o governador) faz política ao invés de ter humildade para compreender a realidade do nosso estado, a gravidade da situação da segurança e tomar medidas", acrescentou.