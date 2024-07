SATISFEITO

Jerônimo Rodrigues comenta dados da segurança pública: ‘a Bahia está num momento de celebração’

Governador falou da situação da segurança pública durante o lançamento do sistema de emissão da nova Carteira de Identidade

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou nesta terça-feira (9), sobre a situação da segurança pública da Bahia durante o lançamento do sistema de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, que aconteceu na unidade do SAC do Terminal Pituaçu.