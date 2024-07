POLÍTICA

ACM Neto diz que governo permite que traficantes cobrem pedágio na capital: 'pouca vergonha'

ACM Neto afirmou que permanecerá criticando as falhas do governo Jerônimo. “Estou na oposição ao governo do estado da Bahia com toda convicção e coragem. E cada vez que eu vejo que a resposta deles, a alguma crítica minha, me atacando, eu vejo que vale a pena continuar a luta. Eles podem continuar me atacando, mas não vão me calar", ressaltou.