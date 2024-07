POLÍTICA

Jerônimo afirma que governador e presidente perdem 'protagonismo' em eleição municipal

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse, nesta terça-feira (9), que o governador e o presidente da República perdem o “protagonismo” nas eleições municipais. A declaração do petista contraria a estratégia de campanha do seu aliado em Salvador, Geraldo Júnior (MDB), que aposta na nacionalização do pleito para crescer nas pesquisas de opinião.

Avaliação

A segunda rodada da Real Time Big Data mostra que a reprovação do presidente Lula aumentou em Salvador e está tecnicamente empatada com a aprovação, considerando a margem de erro. Segundo o instituto, 45% avaliam negativamente o petista na capital baiana, e 46% aprovam. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 9%.

Já no caso de Jerônimo, a reprovação bateu 59% na capital baiana. No levantamento anterior, que ocorreu em março, 56% dos eleitores da capital baiana declararam que reprovavam o petista. De acordo com a nova sondagem de opinião, que foi encomendada pela TV Record, 31% aprovam o chefe do Palácio de Ondina, já 10% não souberam ou não quiseram responder.