ELEIÇÕES 2024

Real Time Big Data aponta vitória no 1º turno de Bruno Reis com 63% dos votos válidos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que é pré-candidato à reeleição, lidera a disputa eleitoral deste ano com 63,1% dos votos válidos, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data encomendado pela TV Record e divulgado nesta quarta-feira (27).

Em segundo lugar, aparece o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), com 23,6% das intenções de votos. Em seguida, estão Kleber Rosa (PSOL) com 9,2% e Professora Luciana Buck (Novo) com 3,1%. Os votos válidos não contabilizam os nulos, brancos e os que não sabem responder.