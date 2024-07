POLÍTICA

Real Time Big Data: Reprovação de Jerônimo aumenta em Salvador e bate 59%; 31% aprovam

A segunda rodada da Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (8), mostrou que a reprovação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) subiu em Salvador e bateu 59%. No levantamento anterior, que ocorreu em março, 56% dos eleitores da capital baiana declararam que reprovaram o petista.

De acordo com a nova sondagem de opinião, que foi encomendada pela TV Record, 31% aprovam o chefe do Palácio de Ondina, já 10% não souberam ou não quiseram responder. Na consulta anterior, os que aprovavam somavam 32%, e os que não souberam ou não quiseram responder eram 12%.

“A minha avaliação significa que o estado não está bom naquela comunidade e eu preciso atuar. É com escola? Eu vou lá fazer escola, como estamos entregando. É saúde? Eu tenho que cuidar. É a segurança pública? Se esse é um sinal para que eu possa aperfeiçoar meu governo, eu receberei com muita tranquilidade. E onde aconteceu alguma coisa que a pesquisa não traduz no real, eu vou também (atuar). Não vou deixar de mão, de respeitar o que a pesquisa apresenta para a gente”, declarou, na ocasião.