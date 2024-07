ELEIÇÕES

Nova pesquisa da Real Time aponta vitória de Bruno Reis com 65% dos votos válidos

Levantamento foi divulgado, nesta segunda-feira (8), pela TV Record, que contratou o instituto

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 8 de julho de 2024 às 15:15

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação/Ascom/PMS

A segunda rodada da Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (8), apontou a vitória do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), no primeiro turno com 65% dos votos válidos. O levantamento, que foi encomendado pela TV Record, mostrou que o chefe do Palácio Thomé de Souza oscilou positivamente, já que na consulta anterior ele tinha 63,1% dos votos válidos.

Em segundo lugar, apareceu o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), com 26% dos sufrágios. Na sondagem de opinião de março, o emedebista teve 26,3%. Já Kleber Rosa (PSOL) oscilou negativamente e saiu de 9,2% para 8%. O pré-candidato do PCB, Giovani Damico, somou 1% dos votos válidos, enquanto Eslane Paixão (UP) e Victor Marinho (PSTU) não pontuaram. Os votos válidos não contabilizam os nulos, brancos e os que não sabem responder.

Nos votos gerais, da pesquisa estimulada, Bruno Reis tem 50%. No levantamento de março, ele teve 48%. Geraldo Júnior apareceu com 20%, e na sondagem anterior tinha 18%. Kleber Rosa caiu de 7% para 6%, e Damico obteve 1%. Os demais nomes não pontuaram. De acordo com a Real Time Big Data, 12% disseram que votariam branco ou não. Os que não sabem ou não responderam são 11%.

A consulta foi feita entre os dias 5 e 6 de julho, e ouviu 1000 eleitores da capital baiana. A margem de erro é de 3 pp. para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa está registrada sob o nº BA-00753/2024.

