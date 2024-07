CRIME

Entenda como o ‘Carandiru’ do Comércio influencia na violência registrada no bairro

Condomínio virou alvo de ações da polícia nos últimos meses

Wendel de Novais

Publicado em 10 de julho de 2024 às 05:00

Condomínio Nossa Senhora do Pilar, o Carandiru, na Avenida Jequitaia Crédito: Reprodução/Polícia Civil

O Condomínio Nossa Senhora do Pilar, do Comércio, mais conhecido como Carandiru, virou um dos focos das polícias Militar e Civil em Salvador nos últimos meses. Não à toa, em menos de 60 dias, duas lideranças da facção do Bonde do Maluco (BDM), que atua na área, foram presas em ações das duas forças de segurança. As investidas policiais no local, no entanto, devem continuar por conta do impacto que as prisões de criminosos do local podem gerar na região.

Uma fonte policial, que prefere não se identificar, dimensiona a influência que traficantes que atuam no Carandiru têm no Comércio. “As drogas daquele condomínio abastecem grande parte das ruas do bairro que, infelizmente, estão tomadas por usuários de drogas. Eles comandam a circulação de drogas, bem como crimes de roubo e contra o patrimônio. Além disso, são muito violentos”, conta o policial.

Prova disso é a tentativa de homicídio que um usuário de drogas sofreu na manhã de terça-feira (9), nas imediações do Mercado Modelo. Identificado como Mário Luís de Almeida, de 40 anos, a vítima levou um tiro na mão direita e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) para tratar do ferimento. A suspeita é que o crime tenha sido ordenado por traficantes por conta de dívida ou roubo na área.

A fonte ouvida pela reportagem explica que, no Carandiru, há cerca de uma centena de apartamentos habitados por famílias. O local, porém, sofre com a alta inserção do Bonde do Maluco, que usa das dependências do condomínio para desenvolver as ações logísticas do tráfico, o armazenamento de drogas e armas e serve de esconderijo de fácil acesso para traficantes que se escondem da polícia.

“Ali, infelizmente, é um QG do BDM. Uma zona para qual eles correm quando a polícia aparece, onde guardam drogas e armas. Boa parte do tráfico do Comércio se organiza a partir das dependências do condomínio. Tanto é que a polícia conduz diversas ações para prender indivíduos ligados ao BDM naquele espaço”, completa.